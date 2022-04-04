تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من إنقاذ شخصين، إثر تعرضهما إلى اختناق بالغاز بالمدينة الجديدة علي منجلي.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الرئيسية بن عطاء الله محمد الشريف تدخلت اليوم في حدود الساعة الثانية بعد منتص الليل وواحد وخمسين دقيقة (02:51) بالوحدة الجوارية 13 م س 01 بالمدينة الجديدة علي منجلي، من أجل إسعاف ضحيتين تعرضتا للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحيتين وجدت إحداهما وهي شابة تبلغ من العمر 27 سنة في حالة إغماء والثانية طفلة عمرها ثماني سنوات كانت تعاني من غثيان وقيئ حيث تم إسعافهما بعين المكان ونقلهما إلى مستشفى علي منجلي.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية قطوش الجمعي بالخروب ليلة البارحة في حدود الساعة الثامنة وثمان وخمسين دقيقة بحي 1600 مسكن ببلدية الخروب من أجل حريق 22 عدادا كهربائيا من مجموع 40 عدادا مركبين بداخل خزانة بمدخل العمارة لبناية متكونة من 10 طوابق وآخر أرضي. حيث تم إخماده مع القيام بعملية الحراسة حتى التأكد من الإخماد الكلي وتم تسجيل ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 36 سنة تعاني من ضيق في التنفس إثر استنشاقها للدخان حيث أسعفت بعين المكان ونقلها إلى مستشفى محمد بوضياف بالخروب. كما سمح التدخل السريع بحماية 18 عدادا كهربائيا من الاحتراق ومنع انتشاره إلى باقي العمارة.