مضت ثلاثة عشر يومًا من الرحلة البحرية، ربطت فيها "فور دو فرانس" مع "سانت نزار". غير أن رحلة كهذه على متن سفينة شراعية خلال القرن الثامن عشر، كانت تبدو مع استمرار الرّيح المعاكسة وكأنها تبحر في المحيط بلا نهاية.

كانت الباخرة "لاجون إستال" مبحرة نحو مقاطعة "بوردو"، علمت إيمي مسبقاً أن قريبتها دي مونتفرابوف ستكون في انتظارها عند مرفأ الوصول. اكتظت مخازن مياه السفينة بالسكَّر، الجعة والبن من المارتينيك، الذائع الصيت في جميع أنحاء العالم. كانت تقل حوالي ثلاثين مسافراً، منهم تجًّاراً ذاهبين إلى فرنسا في رحلة عمل، وشبابا سيكملون دراستهم في باريس، بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة من الفقراء الحذقين الذين أتوا إلى جزر الهند الغربية لكسب ثرواتهم، لكنهم فشلوا في ذلك.

لاحظت إيمي، منذ اليوم التالي، العديد من الفجوات في أماكن المدعوين حول الطاولة المتمايلة التي يرأسها القبطان. كانت قلة من الركاب من تحمَّلت المرجحة البطيئة لاهتزاز السفينة وضيق الحجرات، لقد جعل الافتقار إلى سبل الراحة في باخرة كانت تجوب المحيط لمدة ربع قرن من الزمان، من تلك الرحلة البحرية أمراً متعباً جدًّا بالنسبة لهم.

أمضت الفتاة الصغيرة معظم يومها على سطح السفينة، غارقةً في تأمل ذلك النطاق الفارغ من المحيط، أوحى لها وكأن تلك السفينة الشراعية محكوم عليها بأن لا تخرج منه أبدًا. فيما عثرت أثناءها بفرحة عارمة على مزارع سابق من "كارافيل"(4)، كان على معرفة بأبويها في الماضي، فراحت تدردش معه عن أحبَّائها الذين لم تعرفهم إلاّ قليلاً.

كانا يلعبان أحياناً مباراة طويلة من طاولة النرد تحت مظلَّة من القماش، والتي حمتهما نوعًا ما من حرارة الشمس الشديدة في أيام سكون الريح المطبقة، وأحيانا أخرى كانت إيمي التي ترسم بمهارة بكرَّاسة ألبومها، تسلي نفسها في رسم خيالات ظل البحَّارة وصور جانبية للركاب، سرعان ما كانت تترك أقلامها لتختلي بنفسها من جديد في تأمُّل المحيط الممل حولها. لقد أباد التقاعس الذي زاده الخمول الطبيعي الذي ورثته عن عرقها، جميع أذواقها. بدأ اليأس يراودها، شعرت معه بالإرهاق والحنين إلى الوطن.

رجَّ مرقاب السفينة في بعض الأحيان بعنف سبات الركاب، من خلال الإشارة إلى سفينة لا تُلمح سوى صواريها. إنها هناك تمرُّ في الأفق دون أن يعرف أحدٌ أي شيء عنها تقريبًا، شأنها كشأن تلك البارجات الحربية الكبيرة التي عبرت المياه في خط مستقيم، بعيدًا جدًّا عن أي يابسة قريبة، كما لو كانت تعلم جيدًّا إلى أين ستقودها رحلتها القوية والنظامية تلك.

حدث في أحد الأيام، أن هاجمت سمكة أبو سيف خطرة حوتاً عملاقاً في الماء، جمعت هذه الواقعة جميع الركاب على ظهر السفينة، حيث أمدَّتهم بلحظة إلهاء غير متوقعة، عن معركة درامية خرج منها وحيداً مع منشاره الطويل، بعد أن زرعها بشراسة في شحم خصمه. تواصل الحديث عن ذلك لعدة أيام تلتها، بدا أن أدناه حدث قد اتسم بأهمية بالغة في رتابة تلك الرحلة المُقنطة.

نشأ موضوع مناقشة آخر بين الركاب، حول تكرار قوائم الطعام وسوء المذاق. فبالرغم من جودة النبيذ الممتازة، إلاَّ أن الماء بدأ يأخذ رائحة كريهة، لقد تسبَّبت الريح المعاكسة في إطالة الرحلة بشكل كبير، ما أوصي باللحم المقدَّد والفاصوليا على طاولات الركاب بغية إرضائهم، وبشكل منتظم نسبياً أكثر. سريعاً ما عبَست الوجوه وأصبحت الطباع أكثر انزعاجا، كان على القبطان أن يردَّ بكل مرة على الانتقادات المتكرّرة بتزايد مع الوقت. أخيرًا، أشار المرصاد في الضباب بصباح أحد أيام أكتوبر الباردة، إلى السواحل المنخفضة لجِرُنْدَةُ(5)، كان الأمر بمثابة ارتياح عام لدى الجميع.

الانطباعات الأولى لفرنسا

أبدت إيمي رأيها في فرنسا على أنه بلد مسطح، رماديٌّ وكئيب، فهي قد تعوّدت على المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة، والغطاء النباتي الكثيف لبلدها، حيث أغصان الورود متفتّحة على مدار السنة، والشمس بأشعتها الذهبية متلألئة بكل يوم جديد.

لقد جسّت خيفة من أرصفة وشوارع "بوردو" التي كانت مختلفة تمامًا عن شوارع "فورترويال"، والتي لربما كانت لتدهشها بحيويتها البالغة، تحت زخات المطر البارد والمتواصل الذي أغرق كل شيء.

همست مستسلمة:

-سأعتاد في الأخير على ذلك!

ردَّت زهراء وهي تهزُّ كتفيها، لمّا أيقنت أن سيّدتها الصغيرة لم تكن راضية عن التغيير الذي قلب حياتها بشدة، قائلة:

-إنَّ الجوع يجبر القرد على أكل الفلفل!

رسم لقاء نسيبتها دي مونتفرابوف، والتي كانت بانتظارها في "بوردو" من أجل اصطحابها إلى الدير، الابتسامة على وجه مسافرتنا الصغيرة. كانت امرأة حسناء، ينحدر أصلها أيضًا من جزر الهند الغربية. ترمَّلت باكرًا من حياتها، وعاشت وحيدةً مع ابنة صغيرة لها تدعى "جوزفين"، حيث امتلكت بيتاً جميلًا بالقرب من "نانت"، على الطريق إلى "كليسون".

-طفلتي العزيزة، قائلة وهي تعانقها بحنان وتقبّل جبينها، لقد كتب لي والدك بالوصاية مراراً أنك جميلة، لكنني لم أتخيّل قط أنك رائعة الجمال هكذا. أنتِ تشبهين والدك كثيراً، ولديك عيون أمك المسكينة الخلاَّبة، من ربطتني صداقة طويلة جدًّا بها.

تأثرت إيمي بهذا الترحيب وتشبَّثت يائسة نوعا ما بابنة عمّها التي، في هذا البلد البارد الذي تعتبره أرض المنفى، من أعادت ربطها بكل ما كانت تعتز به حتى ذلك الحين. تمَّ الاتفاق على أن تعمل زهراء في خدمة السيدة دي مونتفرابوف أثناء إقامة سيّدتها في فرنسا، ستكون حلقة الوصل بين بنات العم من أجل آلاف الأشياء الصغيرة التي قد تحتاجها الطالبة الداخلية. ستشعر إيمي بقدر أقل من العزلة، وخلال فترات الإجازة التي كانت تقضيها مع قريبتها، ستجد العطف من دادتها زهراء، غرَّة حنانها دائمًا.

أحدث السفر طويلاً عبر عربة الخيول من "بوردو" إلى "نانت" عبر "سينتسروشفور" و"لاروشيل"، في البداية، في إلهائها قليلاً عن ردَّات فعلها السوداوية. كانت سبعة من الخيول تجرُّ المركبة الثقيلة، يقود العربة بأكملها سائق جالس على اليسار يحمل بيده سوطًا طويلًا، مرتدياً قبعة بعقدة شريط ويصيح بشدة، وعلى أعلى المقعد الخلفي وقف السائق المسؤول عن الأمتعة.

ركض عند الأبواب فرسان مكلَّفون بإبعاد اللصوص وحماية المسافرين، تملّك إيمي الهلع الشديد من أن أشراراً قد هاجموا عربة الجياد، وعاجلاً ما بدت الرحلة لها غير ذلك، مملَّة برمَّتها. لكنها شعرت بارتياح حقيقي عندما ظهرت المياه الصاخبة لنهر "لوار" بين أشجار الحور الطويلة المائلة، والتي يبدو أنها انجرفت جراء الانزلاق المستمر لمياه النهر.

هدوء الدير

وجدت إيمي في جو الدير الهادئ سحرًا لم تكن تتوقعه من ذي قبل، على الرغم من أن رياح أكتوبر قد انتهت من تجريد أشجار الفناء الكبيرة من أوراقها الذهبية، أين تتجمَّع الطالبات عادة في أوقات الاستراحة. كانت معظم زميلاتها من النبيلات، أمّا الأخريات، فكنَّ من بنات ملاَّك السفن أو تجَّار "نانت" الأثرياء، من كنّ يمتلكن مهورًا تمثل طبقتهن ورفاهية محل ولادتهن.

لقد أتين جميعهن للدير من أجل الحصول على تعليم مثالي، يمكّنهن من الحصول على منزلة مرموقة في المجتمع. وهكذا، امتلكت راهبات الزيارة ما يقارب مائة وثلاثين ديراً في فرنسا، حيث سعت الكثيرات إلى نيل تعليمهنَّ بشكل خاص فيها. تصادقت إيمي فور وصولها مع اثنتين من رفيقاتها اللتين كانت عائلتاهما تتعامل مع المارتينيك، وهكذا كان بإمكانها التحدث عن أشياء في بلدها الأم مع صديقات لم تكنَّ في الأخير غريبات تمامًا عنها.

شعرت مع حلول الخريف في الخارج بالراحة في هذا المنزل الكبير الصامت بأرضياته الخشبية اللامعة، أين كانت الراهبات، على طول الممرَّات وتحت قبب الدير، تمررن مثل الظِلال، حاملات صليبًا فضيًا فوق أوشحتهن البيضاء، أين يرنُّ الجرس في مكان ما خلف الأسقف الحجرية العالية. استقبلتها الكنيسة بأغانيها ورائحة بخورها، إنها المكان الوحيد الذي ذكَّرها بما عرفته في طفولتها. كانت سريعة التأثُّر بالبرد، إلى درجة أن رفيقاتها كنَّ يستمررن في مضايقتها بمزاحهُّن الدائم، ما لم تلهمهم هي بنوع من الاحترام لكرامتها ونبل أصلها.

أطلقت صرخة مدوّية ذات صباح، بينما كانت نازلة من عنبر النوم. كانت قد رأت لحظتها الفناء والسقوف عبر النافذة، مكسوَّة جميعها بالبياض، حيث بدت لها كخصلٍ من القطن تتساقط من السماء ببطء على الأرض.

-هل هو الثلج؟!

-بالطبع يا صغيرتي، أجابتها الراهبة وهي تضحك.

بقيت الكريول الصغيرة بوجهها مندهشةً بلا حراك أمام الزجاج، إنها تشاهد ولأول مرة في فرنسا، شيئًا مدهشاً حقًّا.

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(4). كارافيل: Caravelle، شبه جزيرة كارافيل، تقع في المارتينيك.

(5). إقليم جِرُنْدَةُ: Gironde، إقليم فرنسي، عاصمته هي مدينة بوردو، يقع في الجنوب الغربي للبلاد وهو تابع لمنطقة أكيتانيا الجديدة، يعدّ جيروند أكبر إقليم في فرنسا متروبوليتان من حيث المساحة والثاني في الجمهورية الفرنسية بعد غويانا الفرنسية، يرجع اسم الإقليم إلى مصب نهر الجيروند. (ويكيبيديا)

الحلقة المقبلة: زفافان في العائلة

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