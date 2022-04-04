توفيت بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات وإصابة طفل عمره ست سنوات في سقوط جدار منزل عليهما مساء أمس بمنطقة وادي القصب في دائرة تنس.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية الشلف في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة البحرية تدخلت مساء الإثنين في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة من أجل إجلاء طفلين سقط عليهما جدار منزل كانا بالقرب منه بحي رقون في منطقة وادي القصب ببلدية تنس.

وأضافت ذات الهيئة إن أعوانها أسعفوا الضحيتين في عين المكان وتحويلهما على جناح السرعة إلى مستشفى زيغود يوسف بتنس، إلا أنه للأسف توفيت الطفلة متأثرة بجروحها عند وصولها إلى المؤسسة الصحية، مشيرة إلى مباشرة المصالح المعنية للتحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي تبقى ظروفه غامضة.

وفي ولاية المسيلة أودى سقوط جدار منزل يقع في حي لاروكاد بمدينة المسيلة بحياة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، حسبما أفادت بذلك اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.