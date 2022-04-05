أكد مدير التطوير الفلاحي والريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي، على وفرة مادتي الحبوب والقمح.

وقال بن دريدي، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الوزارة اتخذت تدابير استباقية ككل سنة بتوفير مادتي القمح اللين والصلب بكميات كافية على مستوى 411 مطحنة خاصة بمادة الفرينة و145 خاصة بمادة السميد، مطمئنا بوفرة المادة الأولية لهاتين المادتين وأن عملية التموين تتم بشكل دوري ومنتظم.

وبخصوص توفير مادة الحليب، أكد ذات المتحدث تموين 119 ملبنة منها 15 تابعة لمجمع "جيبلي" و104 ملبنات خاصة، مرجعا سبب الندرة إلى سلسلة التوزيع والثقافة الاستهلاكية للمواطن، مبرزا أن كمية الحليب الطازج المجمعة تقدر بـ 60 مليون لترا شهريا.

كما ركّز بن دريدي على وفرة المخزون الاستراتيجي للدولة بكميات كافية ولا خوف من الندرة، متوقعا تحقيق جني إنتاج وفير هذه السنة بفضل كمية الأمطار الأخيرة التي سجلت بمختلف مناطق الوطن.

وفي سياق آخر، كشف مسعود بن دريدي، عن استحداث 162 نقطة بيع للبقول الجافة على المستوى الوطني، خلال الشهر الفضيل من أجل تقريب المنتوج من المستهلك.

وبشأن تموين الأسواق باللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء، أوضح المتحدث ذاته الإجراءت التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان الأسعار التنافسية للمستهلك، لا سيما من خلال تموين مربي الدواجن بأغذية الدواجن وتوفير الصيصان بسعر 80 دج مرجعا ارتباط الأسعار بارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما تعمل الوزارة على ضبطه.