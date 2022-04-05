صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.

وحسب ذات المصدر، ينصّ القرار الوزاري المؤرخ في 8 مارس الماضي، على أنّ مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تفتح بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

ويتمّ تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين، للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

وجاء في الجريدة الرسمية شروط المشاركة في المسابقة، على أن يكون المترشّح جزائري الجنسية. وأن يحمل شهادة ليسانس في الحقوق، أو شهادة أجنبية معادلة لها، أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية

وألا يكون المترشّح قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة، وأن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.

ويشمل ملف الترشح على طلب خطي، نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، صورة شمسية ووصل دفع حقوق التسجيل.

وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن فترة التسجيلات في المسابقة وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

وتتضمن المسابقة اختبارات كتابية والشفهية في مسابقة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، بحيث تهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن قدرات المترشّح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية.

أما بالنسبة للاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى تقييم مدى تفتّح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة. وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي”.

وتحدّد مواد الاختبارات الكتابية ومدّتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي:

- الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (المعامل 3).

- قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (لمعامل 3).

- القانون المدني، ثلاث ساعات (المعامل 2).

- القانون التجاري، ثلاث ساعات (المعامل 2).

- اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، ساعة ونصف ( المعامل 1).

أمّا الاختبار الشفهي، فسيشارك فيه إلا المترشحون المقبولون ويتضمّن مقابلة مع اللجنة الثقافية القانونية العامة والقدرة على التعبير.

وتتكوّن لجنة المقابلة الشفهية من ثلاثة أعضاء، من محام بخبرة لا تقلّ عن 15 سنة، وأستاذ للتعليم العالي، وقاض.

وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية تقوم اللجنة بترتيب قامة المترشحين الحائزين معدل 10 على 20 على الأقل ترتيبا تنازليا، وتنشر القائمة النهائية في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي.

وتتمثل قائمة كليّات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:

ورڤلة، المسيلة، البليدة 2، باتنة، قسنطينة 1، بسكرة، وهران، سيدي بلعباس، الجزائر 1، سطيف 2، تيزي وزو، عنابة، تلمسان، بجاية، برج بوعريريج.