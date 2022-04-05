يرتقب الشروع في التجارب التقنية لهبوط الطائرات بالمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران مع نهاية شهر أقريل الجاري، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مدير المطار.

وقال نجيب بن شنين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم الانتهاء من وضع التجهيزات الخاصة بالمطارات على مستوى المحطة والمتمثلة في ستة ممرات تليسكوبية والبساط المتحرك الخاص بالأمتعة وكذا كاميرات المراقبة ونظام مراقبة الدخول إلى المطار ومراقبة المسافرين وغيرها على أن تنطلق التجارب التقنية لهبوط الطائرات مع نهاية الشهر الجاري.

وأضاف بأن التجارب التقنية للمحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران توشك على نهايتها وشملت 31 حصة على غرار المصاعد الآلية وأجهزة التكييف والمضخات والصوت والإنارة الداخلية والخارجية وأشرطة الحقائب وغيرها.

كما تقوم حاليا الشركة المنجزة "كوسيدار" مع مكتب الدراسات بإعداد محاضر الاستلام المؤقت لكل حصة بعد الانتهاء من مرحلة التجارب التقنية، وفق ذات المسؤول.

وأكد بأن هذه المنشأة الجديدة ستكون جاهزة لاستقبال ضيوف وهران بمناسبة الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستقام خلال الفترة الممتدة من 25 جوان إلى 6 جويلية المقبلين.

وتقدر طاقة معالجة المحطة الجوية الجديدة بـ 3.5 مليون مسافر سنويا قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر سنويا.

كما تضمن المشروع إنجاز منطقة الشحن طبقا للمعايير الدولية المعمول بها تتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع.

وتتوفر المحطة الممونة بالطاقة الشمسية بمجموع 4 آلاف لوحة على حظيرة للسيارات من ثلاثة طوابق تتسع لـ 1.200 مركبة وكذا حظيرة خارجية أخرى بطاقة استيعاب مماثلة.

كما انتهت أشغال إنجاز طريق مزدوج جديد على مسافة 2 كلم يؤدي إلى المحطة الجوية الجديدة بما في ذلك وضع الإنارة العمومية وإنجاز المساحات الخضراء تكفلت بها مؤسسة تسيير مطارات الغرب.