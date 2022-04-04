كشفت وسائل إعلام فرنسية مختلفة، أنه من المتوقع أن يصدر اليوم الثلاثاء الحكم في القضايا التي تورط فيها الدولي الجزائري الأسبق وليد مسلوب.

وحسب موقع "أورو سبور" الفرنسي، فإن اللاعب السابق لنادي لوريون الذي يحاكم منذ أمس الإثنين في قسم "غسيل الأموال"، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه.

وقال اللاعب المتورط في قضايا استبدال السيارات الفاخرة بأنه لم يشعر بأن الأمور سيئة، لأنه كان يكسب جيدا ولم يأبه بالغرامة الأولى في مدينة لوريون، وكل هذا بسبب إهماله.

نفس المصدر أكد بأن صاحب السبع مشاركات مع "الخضر" أقّر بعمليات المفاوضات وشراء السيارات الفاخرة بين عامي 2018 و2020، مع الرجل الذي تم تقديمه كذلك إلى المحكمة وهو رئيس شبكة تتاجر في الكوكايين.

وأردف مسلوب: " قد عرفني، وتواصلنا بشكل جيد تشاركنا في نفس الشغف بالسيارات وأخبرني أنه باعها مع فيلات جميلة في تايلاند".

وواصل مسلوب الذي خاض تجربة كروية بالخليج حديثه:" لقد استبدلنا سيارة أودي بسيارة بي إم دبليو، ولامبورغيني هوراكان وسيارة مرسيدس " أ. أم. جي "، "لقد سجل هذا الرجل سيارة دون علمي".

وأضاف أمام رئيس المحكمة: "لقد استغل سمعتي السيئة، فقد أكون ساذجًا جدًا ولطيفًا للغاية، أنا أرفض دائمًا تبادل النقود يدويا".

للتذكير فإنه تم توجيه أصابع الاتهام إلى صاحب الـ 35 سنة في أفريل 2021 ، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين في جزء من قضية تبييض الأموال، ويتعلق الأمر بحرفي مبحوث عنه يبلغ من العمر 29 عامًا بالإضافة إلى صاحب مطعم باريسي يبلغ من العمر 28 عامًا وكذلك رئيس الشبكة صاحب 26 سنة ويشتبه في قيام الثلاثة بتسهيل شراء السيارات أو استبدالها أو إعادة بيعها، وهي معاملات قد تصل إلى 40 ألف يورو، ناهيك عن الشخص الآخر المعروف بـ " الصيني" وهو المشتبه به الرئيسي في استخدامه حسابات المتهمين في هذه المعاملات ومن المنتظر أن يحاكم هذا الرجل في 31 ماي المقبل.