تتواصل منافسة دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء، على وقع مباريات وصدامات قوية، إذ ستكون الجماهير في مختلف ربوع العالم مع قمتين كرويتين، الأولى تلك التي يستقبل فيها مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب الاتحاد، فيما ينزل ليفربول ضيفا ثقيلا على بنفيكا البرتغالي، وذلك لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي.

وقد تلعب نتائج الفريقين في دوري الأبطال دوراً في تحديد مسارهما المتبقي خلال الموسم المحلي. فليفربول يملك حظوظاً أفضل على الورق في دوري الأبطال، إذ يواجه الفائز بين بايرن ميونيخ الألماني وفياريال الإسباني شرط تخطيه بنفيكا، فيما ينتظر رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا مواطنهم تشيلسي حامل اللقب أو ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل الرقم القياسي في المسابقة القارية (13)، بحال تجازوهم أتلتيكو مدريد العنيد.

وقال غوراديولا بخصوص اللقاء في تصريحات نقلها موقع "بيين سبورتس":"سنواجه ليفربول في المباراة التالية ضمن الدوري، نعرف أنهم سيفوزون تقريباً في كل المباريات المتبقية، على أمل ألا تكون المباراة التالية (ضدنا)، لكننا سنحاول القيام بالأمر عينه".

وسيلاقي غوارديولا خصماً عنيدا للغاية يتمثل بالأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث في الليغا بعد فوزه 6 مرات توالياً.

وفي المواجهات المباشرة القليلة بينهما، يتقدم غوارديولا على لاعب الوسط السابق 2-1، علماً ان سيتي وأتلتيكو لم يلتقيا سابقاً. أما ليفربول الذي تخلف بفارق 14 نقطة عن سيتي منذ جانفي الماضي يعيش فترة رائعة، بعد فوزه في عشر مباريات توالياً في الدوري، ليعيد ذكريات مبارزته الجنونية مع سيتي على لقب موسم 2018-2019 والتي انتهت لمصلحة الاخير بفارق نقطة (98-97).

ويبحث " الردز" عن رباعية تاريخية (دوري وكأس وكأس رابطة في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) أو السير على خطى مانشستر يونايتد الوحيد من بين الأندية الإنجليزية يحرز ثلاثية دوري الأبطال والدوري والكأس في موسم 1999.

في المقابل، يعوّل بنفيكا على مشواره في المسابقة القارية قبل خوض تجربة ليفربول، وذلك بعد مساهمته بإقصاء برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي.

ويسعى الفريق البرتغالي العريق لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1990، عندما وصل إلى النهائي تحت اشراف المدرب السويدي إريكسون وخسر آنذاك أمام ميلان الإيطالي وأخفق في رفع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1961 و1962.