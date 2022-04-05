تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مزيرعة (ولاية بسكرة) من حجز 13 قنطارا من مادة السكر و1350 لترا من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر، بأنه تم تجسيد هذه العملية إثر الاشتباه بوجود كميات من المواد الاستهلاكية داخل أحد المستودعات خلال دورية لأفراد ذات الفرقة مردفا بأنه تم العثور بعد مداهمة المستودع وتفتيشه على كميات من المواد واسعة الاستهلاك مخزنة بهدف المضاربة.

وقد تمكن عناصر ذات الفرقة بالإضافة إلى حجز السلع المتمثلة في 1350 لترا من زيت المائدة (270 دلوا بسعة 5 لترات) و13 قنطارا من مادة السكر (52 كيسا بوزن 25 كلغ) من توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ذات المصدر.

وتعكف المصلحة المؤهلة على إنجاز ملف جزائي حول القضية في انتظار إحالته أمام الجهات القضائية لاحقا.