أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، التي أجريت زوال اليوم في القاهرة، عن مواجهتين صعبتين لممثلي الجزائر في المنافسة.

وسيصطدم شباب بلوزداد، بطل الجزائر في الموسمين الماضيين، بالوداد البيضاوي المغربي، فيما سيواجه وفاق سطيف الترجي التونسي في داربيين مغاربيين مثيرين.

في باقي المواجهات، سيلاقي حامل اللقب، الأهلي المصري، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في المقابل يواجه بيترو أتليتيكو الأونغولي ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي.

وفي ذهاب الدور نصف النهائي سيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي-الرجاء على أرضه مع الفائز من مقابلة الوفاق-الترجي، بينما في نصف النهائي الثاني سيلعب الفائز من مواجهة أتليتيكو-سانداونز على أرضه مع الفائز من مقابلة الشباب-الوداد.

ومن المحدد أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد التاسع والعشرين من ماي القادم.

نتائج قرعة كأس الكونفدرالية:

نتائج قرعة الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية لكرة القدم التي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة بحضور ممثلي الاندية المتأهلة.

المواجهة الأولى: سيمبا التنزاني – أرولاندو بايرتس الجنوب إفريقي

المواجهة الثانية : الاتحاد الليبي – أهلي طرابلس الليبي

المواجهة الثالثة : بيراميدز المصري – مازيمبي من الكونغو الديمقراطية

المواجهة الرابعة : المصري البورسعيدي – نهضة بركان المغربي

وستقام مباراة الذهاب على أرض الفريق الأول يومي 15 و16 أفريل بينما سيستضيف الفريق الثاني مباراة العودة على أرضه يومي 22 و 23 .

الدور نصف النهائي

يواجه الفائز من الاتحاد الليبي مع أهلي طرابلس على أرضه مع الفائز من سيمبا وأورلاندو بايرتس

يلعب الفائز من مباراة بيراميدز ومازيمبي على أرضه مع المتأهل من مباراة المصري ونهضة بركان.