Après la France et l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, lundi, la Suède et l’Espagne ont à leur tour expulsé des dizaines de diplomates russes, aujourd’hui, Ces exils forcés marquent une nouvelle dégradation des relations avec Moscou.

L’Italie a décidé d’expulser 30 diplomates russes pour des raisons de « sécurité nationale », a déclaré mardi le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. « Cette mesure, prise d’un commun accord avec nos partenaires européens et atlantiques, a été rendue nécessaire pour des raisons liées à notre sécurité nationale et dans le contexte de la situation actuelle de crise liée à l’agression injustifiée de l’Ukraine par la Fédération de Russie », a précisé le chef de la diplomatie italienne.

Moscou nie son implication

Les Occidentaux ont manifesté ce week-end leur indignation après la découverte de dizaines de corps portant des vêtements civils à Boutcha, au nord-ouest de Kiev, à la suite du retrait des Russes. Pour sa part, la Russie a rejeté fermement son implication, en dénonçant une « mise en scène » ukrainienne visant selon Moscou à dénigrer l’image des soldats russes.

Dans la foulée des informations sur les morts de Boutcha, la Lituanie a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur de Russie « en réponse à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine souveraine et aux atrocités commises par les forces armées russes ».

Une « menace » pour les réfugiés

L’Allemagne a fait savoir le jour même qu’elle expulsait « un nombre élevé » de diplomates russes en poste à Berlin, selon la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. D’après des informations de l’AFP, leur nombre s’élèverait à 40.

Ces employés de l’ambassade de Russie constituaient « une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous », a-t-elle justifié. L’Allemagne accueille plus de 300.000 réfugiés ukrainiens ayant fui les combats dans leur pays depuis le 24 février