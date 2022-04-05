تم، اليوم، تنصيب رئيس بلدية البليدة الجديد، عن حزب جبهة التحرير الوطني، بعد استقالة سابقه عن حركة مجتمع، فيما لا تزال بلدية الشبلي تعيش انسدادا، رهن مصالح المواطن وتسيير شؤون البلدية.

تعيين رئيس البلدية الجديد، جاء في انتخاب لدورة طارئة بمقر البلدية، بين منتخبين عن حركة البناء وحزب الأفلان وحمس وأحرار، وتبعا لاستقالة سابقه عن حركة مجتمع السلم، والذي برر قراره بدواعي صحية بعد 4 أشهر من الجلوس على كرسي رئاسة المجلس البلدي، حيث ينتظر من المير الجديد الدفع بعجلة التنمية في مدينة البليدة ورفع صورة الأوساخ والطرقات المهترئة ومظاهر التخلف والتعجيل بالإفراج عن قائمة السكنات الجاهزة وإيجاد مخرج لأزمة البنيات الحمراء والهشة أو ما أصبح يطلق عليها بازارات الموت، خصوصا بعد تسجيل وفيات وجرحى نجمت عن انهيارات خطيرة .

وفي سياق الحدث، لا تزال بلدية الشبلي تعرف انسدادا في مجلسها البلدي غير المتجانس، والتي عطلت مصالح البلدية وجعلت منتخبين يرفعون اليوم الثلاثاء، تبعا لقائهم مع الوالي، بتكليف متصرف إداري لضمان سيرورة العمل في انتظار حل أزمة الانسداد الواقعة منذ نوفمبر 2021.