Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, s'est établi à plus de 106 dollars en début de la semaine en cours.

"Le prix du panier de treize bruts de l'Opep (ORB) s'élevait à 106,23 dollars le baril lundi, contre 104,9 vendredi dernier", selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, publiées mardi sur son site web.

Le brut de l'Opep s'évoluait entre 100 et 128 dollars durant le mois de mars dernier.

Ce maintien d'un niveau élevé intervient dans un contexte de la hausse des prix sur le marché mondial, soutenus notamment par les efforts de l'Opep et ses alliés pour assurer un équilibre du marché pétrolier mondial et les craintes d'une perturbation des approvisionnements.

Depuis le mois d'août dernier, les 23 pays signataires de la Déclaration de coopération optent pour le maintien de leur plan d'augmentation mensuelle de la production de 400.000 barils/jour, décidé en juillet 2021.

A l'issue de la 27ème réunion ministérielle de l'Opep, tenue fin mars dernier, il a été décidé d'augmenter la production globale mensuelle de l'alliance de 432.000 barils par jour, pour le mois de mai 2022, ce qui est légèrement supérieur à l'augmentation mensuelle convenue depuis juillet 2021.

Introduit en 2005, l’ORB est, également, composé de Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Merey (Venezuela).