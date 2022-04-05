ألقت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية لأمن سكيكدة من توقيف شخص يبلغ 29 سنة من العمر وشريك له 25 سنة مشتبه فيهما بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. واستنادا إلى في مصدر الشرطة فان التوصل إلى المشتبه فيهما كان على إثر شكوى تقدم بها مواطن حول تعرضه للنصب من أحد معارفه التي طالت مبالغ مالية تجاوزت الـ280 مليون سنتيم .

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه به بالنصب على مراحل بعد إيهامه بالتوسط للضحية للحصول على قروض للاستثمار والسكن على مستوى إحدى المؤسسات البنكية أين يعمل خالة المزعوم حيث كان في كل مرة يستلم منه مبالغ مالية مقابل مصاريف وهمية لفائدة البنك مستغلا في خطته خطوط هاتفية لمكالمة الضحية من قبل عاملين بالمؤسسة البنكية والتي نسجها صديق المشتبه فيه مقابل مبلغ مالي يقدر 14 مليون سنتيم، هذا الأخير قد تم توقيفه من قبل مصالح الأمن.

من جهة أخرى، تمكنت مصالح الأمن من استرجاع وثائق خاصة بالمؤسسة البنكية من بينها استدعاء محرر باسم الضحية تبين بأنه مزور.

المشتبه فيهما مثلا نهار اليوم الثلاثاء أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حقهما أمر إيداع بتهمة النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.