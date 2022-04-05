اتهم الرئيس الأوكراني، فيليدومير زيلينسكي، روسيا بإطلاق النار على المدنيين في الشوارع وتدمير البنايات على رؤوس الساكنين.

وأكد زيلينسكي أنه يملك أدلة دامغة على ما وصفها بـ"الجرائم الروسية" التي سيتم تقديمها خلال التحقيقات، مضيفا أن ما حدث في مدينة بوتشا ماهو إلا مثال واحد عن ما ارتكبه الروس في عشرات المدن الأوكرانية.

وتساءل زيلينسكي: "أين مجلس الأمن؟ .. من الواضح أن هذه المنظمة المسؤولة عن ضمان السلام العالمي لا تعمل بشكل فعال".

وأضاف نفس المتحدث: " لدينا مجلس أمن لكن أين الأمن والسلام وأين العالم من الجرائم التي ارتكبتها روسيا في بوتشا .. عليكم أن تتصرفوا بسرعة لإصلاح منظومة مجلس الأمن كي لا يتحول حق النقض إلى حق للقتل".