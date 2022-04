Le groupe de contact ministériel arabe concerné par la crise en Ukraine, présidé par le ministre des affaires étrangères et de la communauté national à l’étranger Ramtane Lamamra est arrivé aujourd’hui à la capitale de Pologne Varsovie.

Le groupe de contact s’est réuni avec le ministre ukrainien des affaires étrangères, dans le cadre des efforts visant à participer à résoudre la crise.

Les deux parties arabe et ukrainienne ont tenu des pourparlers élargis visant à aboutir à une solution à la crise et réduire ses impacts sécuritaires, politiques, humanitaires et économiques.