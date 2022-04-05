تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط من استخراج رفات إرهابي بتيزي وزو، وفق ما أوردت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء.

وأوضح نفس المصدر أن الرفات تتعلق بالإرهابي "غيسي عبد الحكيم" المدعو "سلمان"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2009.

وتأتي هذه العملية بفضل الاستغلال الناجع للمعلومات التي أفاد بها الإرهابيون الموقوفون مؤخرا بسكيكدة.

في نفس الإطار، تمكنت عناصر الجيش الوطني من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بتيزي وزو واسترجاع بندقيتين رشـاشتين "FMPK" وصـاروخ أرض-جـو من نـوع "Strela-M2" وقاذفين صاروخيين من نوع "RPG-7" وقاذف صاروخي من نوع "RPG-2" وبندقية صيد و23 قنبلة تقليدية الصنع و04 قذائف "RPG7-V" و09 حشوات دافعة خاصة بالقواذف الصاروخية ومنظار تسديد خاص بالقاذف الصاروخي "RPG-7" ونظارة ميدان ومعدات تفجير ومخازن ذخيرة و(2156) طلقة، بالإضافة إلى ألبسة ومواد غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية وأغراض أخرى.