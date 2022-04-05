كشف نجم الكرة الفرنسية السابق، ميشيل بلاتيني، في بيان صحفي نُشر اليوم الثلاثاء، أنه قدم شكوى في إلى المدعي العام في باريس ضد جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للفيفا، بتهمة "استغلال النفوذ"، وفق ما نقلت "أر.أم.سي، سبورت".

وحسب بيان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، فقد قدم شكوى في 17 نوفمبر الماضي إلى المدعي العام في باريس ضد إنفانتينو، إضافة إلى ماركو فيليجر، المدير السابق للخدمات القانونية للهيئة الكروية الدولية بتهمة "التواطؤ".

وكان العدالة السويسرية قد أوقفت، سنة 2015، ميشال بلاتيني لمدة 6 سنوات من بسبب تورطه في قضايا فساد في قضية رئيس "الفيفا" السابق سيب بلاتر، قبل أن تخفض محكمة التحكيم الرياضي الحكم إلى 4 سنوات.