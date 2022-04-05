استدعت مصالح الأمن، اليوم الثلاثاء، رئيسة حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول.

وقامت المحامية والناشطة السياسية بتلبية الاستدعاء على مستوى أحد مقرات الأمن في بلدية الجزائر الوسطى، حيث تم الاستماع إلى أقوالها فيما يخص نشاطها الحزبي قبل أن يتم إطلاق سراحها، وفق ما نقلت عدة مصادر.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنت، في بيان لها شهر أفريل 2021، عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية ضد حزب الاتحاد من أجل العدالة والرقي الذي ترأسه عسول.

غير أن مجلس الدولة رفض، شهر جانفي الماضي، دعوى وزارة الداخلية الاستعجالية بوقف نشاط الحزب المذكور مؤقتًا لعدم التأسيس، وفق ما ذكرت المعنية على صفحتها في "الفايسبوك".