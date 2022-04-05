قالت شركة تويتر إنها ستعيَن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عضوا في مجلس إدارتها.

وأصبح ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أكبر مساهم في شركة التواصل الاجتماعي بعد شرائه حصة تبلغ 9.2 % من أسهم الشركة، مما يجعله أكبر مساهم فيها من خارج الشركة.

وقال موقع تويتر إن ولع ماسك الشديد بأهمية الخدمات التي توفرها المنصة هو بمثابة الصفة التي تجعله محل اهتمام الشركة فيما يتعلق بالأعضاء الذين يشغلون أحد مقاعد مجلس إدارتها. وستنتهي عضوية ماسك في هذا المنصب عام 2024.

وقد ارتفعت الأسهم في تويتر بشكل حاد بعد الإعلان عن استحواذ ماسك على نسبة من أسهم هذه المنصة، على الرغم من أنه قد يتم التحقيق في عملية الشراء من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب عدم كشف الملياردير عن هذه الخطوة خلال الفترة الزمنية المطلوبة التي تحددها اللوائح.

ويمتلك ماسك حالياً ما يزيد عن 73.4 مليون سهم في تويتر، بقيمة تقدَر بـ2.9 مليار دولار، استناداً إلى سعر إغلاق سهم تويتر الجمعة.