جندت المديرية الجهوية للتجارة و ترقية الصادرات لناحية البليدة 450 فرقة رقابة خلال شهر رمضان موزعة عبر ولايات الوسط بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية و صحة المواطن.

وأوضحت مسؤولة القطاع سامية عبابسة لوأج أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية تحسبا لشهر رمضان و التي تقضي بتكثيف تدخل مصالح الرقابة عبر ولايات الوسط المتمثلة في كل من البليدة و تيزي وزو و البويرة و المدية و عين الدفلى و الجلفة.

وفي هذا الصدد، تم تجنيد 450 فرقة رقابة ناشطة في الميدان مختصة في شعبتي قمع الغش و الممارسات التجارية مدعمة ب56 سيارة إدارية لتسهيل عمليات تنقل أعوان الرقابة و تأدية مهامهم في أحسن الظروف، تقول ذات المسؤولة.

وفي إطار الأهداف الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية و صحة المستهلك، تقرر مراجعة و تحسين برنامج التدخلات الميدانية بما يتناسب مع خصوصية هذا الشهر من خلال تحديد النشاطات التجارية المستهدفة و القطاعات المعنية بالتدخل.

كما تقضي هذه الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع مكاتب النظافة للبلديات من أجل المتابعة اليومية لحالة المواد المعروضة للبيع، خاصة الزلابية و الحلويات الشرقية و كذا ظروف تحضيرها من حيث احترام شروط النظافة، بحسب ذات المصدر.