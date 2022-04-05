قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إن الصراعات وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود عوامل تدفع بنحو ربع الأفارقة نحو هوة الجوع.

ويواجه نحو 346 مليون شخص في أفريقيا انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة، مما يعني أنه من المرجح أن يتعرضوا للجوع، في أسوأ أزمة منذ عام 2017. وفي العام الماضي كان العدد نحو 286 مليون شخص.

وقال دومينيك ستيلهارت مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من البلدان التي نعمل فيها - والتي يتأثر فيها الناس بالفعل بالصراعات المسلحة - يتحول إلى أوضاع أشبه بالمجاعة".

وأدت عمليات مسلحة ناجمة عن تمرد في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا إلى زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في منطقة غرب أفريقيا التي تواجه الآن أسوأ أزمة غذائية في التاريخ المسجل.

وقال ستيلهارت إن الجفاف يؤثر حاليا على حوالي 90 في المئة من أراضي الصومال.

في ذات الوقت تشهد أسعار المواد الغذائية والوقود على مستوى العالم ارتفاعا كبيرا للغاية بسبب الحرب في أوكرانيا.

ورغم تراجع أسعار القمح، التي تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين له، من أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي فإنها لا تزال أعلى بنسبة 70 في المئة مقارنة بافريل 2021 وارتفعت أيضا أسعار الذرة والنفط.