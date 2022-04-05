كشف المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية أن المغرب سيفتح في عام 2023 "فصلا جديدا في المسلسل المثير للجدل" حول نهب خام الفوسفات في الصحراء الغربية، منددا بالمساعدة التي قدمتها شركات هندسية عالمية لهذا المشروع "غير القانوني".

و يتعلق الامر، حسب ما أشار اليه المرصد على موقعه الرسمي، بتخطيط المغرب لفتح "ميناء محمي جديد ورصيف ووحدة إنتاج كبيرة لمعالجة خام الفوسفات" العام المقبل.

وقال مورتن نيلسن، العضو في المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية : "هذه أنباء سيئة لمبادئ القانون الدولي. المغرب ليس له أي حق على الإطلاق في تصدير هذه المعادن من الأراضي التي يحتلها".

و تابع نيلسن أنه "مع وجود مصنع جديد للأسمدة، سيتمكن المغرب من تصدير مجموعة واسعة من منتجات الفوسفات إلى أسواق جديدة لم تنجر بعد إلى النزاع و هذا قد يكون له عواقب سياسية مما يزيد من تخريب عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي تهدف إلى ضمان تقرير المصير للشعب الصحراوي".