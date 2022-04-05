أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان ان 110 مؤسسة قامت بسحب دفتر الشروط الخاص بمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية "سولار 1000 ميغاواط".

وأوضح بيان للوزارة أنه خلال استقباله لسفير كندا بالجزائر، مايكل رايان كالان، وقال زيان إن "110 مؤسسة قد سحبت دفتر الشروط"، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن من زيادة حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني واعتماد نهج الجزائر الجديدة.

كما أشار الوزير إلى "آفاق التعاون والشراكة بين الجزائر وكندا، لاسيما في مجال الطاقة الهوائية والهيدروجين الأخضر وتثمين النفايات والعزل الحراري ونقل البضائع والأشخاص المنخفض الكربون".

ودعا إلى "تعزيز هذا التعاون من خلال تجسيد مشاريع شراكة تعود بالفائدة على الطرفين، لاسيما من خلال إنشاء مخبر للتصديق على المنتوج الطاقوي".

من جانبه، أعرب السفير الكندي، الذي يرافقه المفوض التجاري الرئيسي ومسؤولة التنمية الدولية الرئيسية، عن استعداده لـ "تجسيد هذا المسعى وتطوير تعاون أكثر عمقا بين البلدين".

كما أشار إلى استعداده لتلبية كافة الشروط من أجل تجسيد هذا التعاون الثنائي، من خلال اعتماد الخبرة والمعرفة في مجال الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والتنقل الكهربائي، يضيف البيان