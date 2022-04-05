أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة في الساعات الأولى لهذا الأربعاء شابا تعرض للاختناق بالغاز في منزله الواقع بحي بو الصوف في مدينة قسنطينة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات المركز المتقدم مصنف عبد الرحمان بقسنطينة تدخل اليوم الأربعاء في حدود الساعة منتصف الليل وخمسا وأربعين دقيقة (00:45) ، بحي بوالصوف الشطر 1، لأجل إسعاف ضحية وهو شاب يبلغ من العمر31 سنة في حالة غثيان وصعوبة في التنفس، جراء استنشاقه لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث قدمت له الإسعافات الأولية من بعين المكان وتم إجلاؤه إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة.

وكانت إسعافات الوحدة الرئيسية علي منجلي فد تدخلت من جهتها زوال يوم أمس الثلاثاء، بالوحدة الجوارية 21 م س 02 علي منجلي ببلدية الخروب، لأجل إسعاف خمسة ضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة أشهر و 35 سنة في حالة غثيان جراء تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية من بعين المكان وتم إجلاؤهم إلى مستشفى علي منجلي.