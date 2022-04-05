تواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث دمرت صواريخ أرضية وجوية عالية الدقة خمسة مستودعات للوقود ومواد التشحيم.

وجاء في البيان اليومي للمتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الأربعاء، إن تلك المستودعات كانت في مناطق قرى "راديخوف" و"كازاتين" و"بروسيانايا" و"نيكولايف" و"نوفوموسكوفسك"، وكانت تزود المعدات العسكرية لمجموعات القوات الأوكرانية في مناطق "خاركوف" و"نيكولايف" و"دونباس" بالوقود.

كما قام الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الليلة الماضية بقصف 24 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أوسا-إيه كيه إم"، وخمسة مستودعات للوجستيات، بالإضافة إلى 11 نقطة ارتكاز ومخازن للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. بينما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع مسيرات في مناطق "بيرديانسك" و"غورنياك" و"أوفانسكوي" و"تشيرنوبايفكا".

ودمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا 125 طائرة و93 مروحية و407 مسيرات و227 صاروخ مضاد للطائرات و1981 دبابة و215 قاذفة صواريخ متعددة و854 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون و1882وحدة من المركبات العسكرية.