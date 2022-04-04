صنف مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، التابع لـ "إيكونوميست إمباكت"، في أحدث بياناته، الجزائر في المرتبة الثامنة عربيا في مؤشر الأمن الغذائي بدرجة 63.9 والمرتبة 54 عالميا.

وحسب البيانات، فقد تصدرت قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6، فيما كانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0، حيث يقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة. ومؤشر الأمن الغذائي 2021" GFSI" هو الإصدار العاشر الذي ينشره "إيكونوميست إمباكت" والذي يقوم بتحديث النموذج سنويًا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.

ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل خلال عدة مقاييس، وهي تكلفة الغذاء وتوفره وجودته وسلامته والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود في 113 دولة. مبني على 58 مؤشرًا فريدًا ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.

وبعد تحقيق مكاسب سريعة في السنوات القليلة الأولى من إنشائها، بلغت درجات GFSI ذروتها في جميع الدول في عام 2019، قبل أن تنخفض على مدار العامين الماضيين وسط جائحة فيروس كورونا والصراعات وتقلب المناخ.

وأثرت التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى تكلفة الغذاء فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام بسبب ارتفاع التكاليف.

ويوضح المؤشر أن البلدان التي ليس لديها برامج شبكات أمان غذائية وطنية شاملة وممولة تمويلًا جيدًا لديها مستويات أعلى من الجوع. ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد والمغذيات الدقيقة، ويكون الوصول إلى مياه الشرب محدودة. ومن الدول العربية التي كانت الأسوأ على المؤشر عالميا وعربيا هي اليمن، السودان، وسوريا.