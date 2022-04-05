كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه سيتم نشر اعترافات حصرية أدلى بها إرهابيون الذين ألقي عليهم القبض في ولاية سكيكدة.

وجاء في البيان، إن "وزارة الدفاع الوطني ستبث اعترافات حصرية أدلى بها الإرهابيون الذين تم القبض عليهم في عملية التمشيط التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس الماضي، بغابة وادي الدوار قرب بلدية بني زيد ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

وأضاف ذات المصدر، إن هذه "الاعترافات تضمنت تفاصيل حول نشاطاتهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية إلى غاية يوم توقيفهم".