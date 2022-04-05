كشفت اليوم وسائل إعلام فرنسية مختلفة، أن الدولي الجزائري الأسبق وليد مسلوب، تلقى عقوبة أخف من تلك التي كان قد طلبها الادعاء في حقه على خلفية متابعته في قضية تبيض الأموال التي تورط فيها مؤخرا.

وأكدت صحيفة " ليكيب"، أن محكمة لوريان الجنائية، أصدرت حكما بالسجن غير النافذ مدته 18 شهرا على اللاعب السابق لأندية (إيستر، لوهافر، لوريان، لانس) وذلك بتهمة غسل الأموال وإخفاء غسيل الأموال.

وحسب المصدر ذاته، تمت مصادرة 75000 يورو منه، أي حوالي ثلث الأموال التي صودرت منه أثناء التحقيق، فيما سيتم محاكمة الشخص الملقب بـ "الصيني" في نهاية ماي القادم بخصوص علاقته بتهريب المخدرات وهو الضلع الرئيسي في هذه القضية.

وأبدى مسلوب ارتياحا بعد النطق بالحكم، حيث لن يتم تسجيل هذه الإدانة في سجله الجنائي، مما يعني أنه سيكون قادرًا على الاستمرار في التدريب كمدرب مساعد للفريق الرديف لنادي لانس. للإشارة فإن محامي اللاعب، أعلن أنه لن يستأنف في قرار المحكمة.