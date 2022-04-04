ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتاً أو 0.7 بالمائة إلى 107.46 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتاً أو 0.8 بالمائة إلى 102.85 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

فيما يواصل النفط الجزائري خسائره حيث فقد "صحاري بلند" دولارا واحدا و22 سنتا، بنسبة 1.10 بالمائة، بعد ارتفاعها اليومين الماضيين إلى 110.65 دولارا للبرميل.