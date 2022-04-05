عثرت وحدات الحماية المدنية بالشلف مساء أمس الثلاثاء على جثتي شخصين، الجثة الأولى رجل عند المدخل الغربي لبلدية أم الدروع، والجثة الثانية امرأة بحي البرادعي (بالشلف)، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

وتدخلت فرق الحماية المدنية بوحدة أم الدروع في حدود الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء لتحويل جثة شخص يبلغ من العمر 58 سنة، عثر عليه متوفيا وملقى بجانب السكة الحديدية بالمنطقة المسماة الحراش عند المدخل الغربي لبلدية أم الدروع، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أولاد محمد بالشلف.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بوحدة الشرفة بحي المدينة الجديدة بمنطقة البرادعي (الشلف) لتحويل جثة ثانية لامرأة تبلغ من العمر 64 سنة، عثر عليها متوفية داخل مسكنها والذي تقطنه بمفردها، حسب تصريح جيرانها، مثلما أبرز البيان. وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأختان باج بحي بن سونة، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لكشف ظروف وملابسات كل حادث، وفقا لذات المصدر.