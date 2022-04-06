تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص متورط في قضية تخص الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية مع حجز 2140 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية المدنية بأمن المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد عالجت قضية تخص الاتجار والبيع غير المشروع بالمؤثرات العقلية، تم على أثرها توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 2140 قرص مهلوس.

كما سمحت العملية بحجز مبلغ مالي قدره 332.000 دج و14 هاتفا نقالا ودراجة نارية ليتم لاحقا تقديم المشتبه فيه أمام النيابة بعد استكمال الإجراءات.