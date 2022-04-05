قال مجيد بوﭬرة، مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم بأن الإقصاء من سباق نهائيات كأس العالم 2022 كان مؤلما للجميع.

وتحدث" الماجيك" في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: " الأمر كان ضربة موجعة للجميع، للطاقم الفني، اللاعبين، الجمهور و"الفاف"، ننهض كل يوم وكأننا في كابوس".

وأردف:" كل شيء كان محضرا كما قال المدرب، العمل المنجز كان بنسبة أربعة آلاف بالمائة، هناك من تخلى ووضع حياته العائلية على جنب من أجل التركيز على هذا المشروع ". وأضاف: الأمر حصل في ثوان وبقرار تحكيمي غريب، هذا جزء من الكرة المهم رفع الرأس والمرور إلى حاجة أخرى، كرة القدم هي النظر إلى الغد دائما صحيح من الصعب تسيير هذه الفترة ولكن..".

وواصل "بوﭬـي" حديثه عن الخيبة أمام الكاميرون: "الجزائر مرت في وقت سابق بفترات صعبة، وكانت تنهض سريعا، مثلا جمال بلماضي أشرف على المنتخب في وقت كانت فيه النتائج السلبية، لكن بعده توّج بنهائيات أمم إفريقيا، استطاع خلق مشروع جديد ونجح في ذلك".

وختم: "عندما دخلت بعد مباراة الكاميرون إلى غرفة تغيير الملابس، الكل كان محبطا، مصابا بالخيبة، اللاعبون يبكون، وأنت تعرف هدف التأهل إلى كأس العالم ماذا يعني للمدرب، على كل حال نحن وراءه، يجب العودة بإيجابية ورفع الرأس مجددا".