شهد صيف عام 1778، نهاية العام الثاني الذي أمضته "إيمي دوبوك دي ريفري" طالبةً في الدير. ورغم أن الكريول الصغيرة كانت لا تزال تحتفظ بالحنين إلى جزيرتها، إلاَّ أنها قد تكيَّفت بسرعة مع حياتها الجديدة.

عَلِم السيد دوبوك دي سانت بروف، من خلال رسائل السيدة دي منترابوف وتلك الموجَّهة إليه بكل موسم من قبل رئيسة دير "فيزيتندين"(1)، بأن ابنة أخيه كانت أفضل تلميذة في الدير كله. فهي لم يُشهد لها بذكائها وسلوكها المستقيم ودأبها على العمل فحسب، بل بمواهبها الفطرية النادرة أيضًا. كانت إيمي ترسم بحسّ مرهف جدًّا، تعزف على القيثارة بتناغم، وتغني بطريقة عذبة بصوتها الهادئ. كما أنها أتقنت الرقص الكلاسيكي أيضا، ما أمكن أن تدرّسه مؤسسة دينية متخصصَّة في تعليم الآنسات الشابات اللواتي يتم استدعاؤهن لارتقاء منزلة هامة بين طبقتهن.

كانت تذهب في عطلة ثلاث مرات في العام، حيث تقضي عيد الميلاد ورأس السنة، وعيد الفصح وإجازة الصيف في منزل ابنة عمّها الحنونة. لقد أمتعها كثيراً العيش بالقرب من السيّدة دي موندرابوف التي كانت تحبُّها بشدَّة، وجوزفين الصغيرة التي تصغرها بأربع سنوات، كما وجدت سعادتها الكبيرة دوما في لمّ شملها مع عزيزتها "زهراء".

أصبحت إيمي، الآن، تقدّر الريف القلطي(2) الذي لم يكن دائمًا رماديًا وحزينًا كما اعتقدت في البداية، بل كان مبتهجاً في الربيع بأزهار التفاح المتفتّقة، وحتى بأرضه الجرداء أيضاً، حيث تبني العناكب نسيجها من على زهر القرنيات ونباتات الجولق، عددًا لا يحصى من الأربطة الفضية تبرق كالماس بقطراتها الندية، وزهور اللؤلؤ الرقيقة المنتشرة بالمروج على حافة المياه، وتلك الورود البريَّة التي تُحضرها الطالبات أثناء نزهتهن، على شكل باقات زهور كبيرة خلاَّبة.

غالبًا ما كانت زهراء تأتي لتسأل عنها في ردهة الاستقبال، جالبة معها آلاف الأشياء الصغيرة التي لا تحتاجها. وهكذا، حضرت المارتينيك نوعا ما إلى الدير مع زيارات السمراء لها. أخرجت ذات صباح، ومع احتياطاتها الغامضة، من سلَّتها الكبيرة ذات المقبضين، قِدرًا من الخزف الأصفر نصفه مطلي يبرق، حيث تعرَّفت عليه إيمي في الحال.

-ما هذا يا زهراء، هل هو مربَّى؟

-نعم يا جوهرتي.

-من الجوافة أو الباربدين (3)؟

-كلاهما، صاحت "دا" بغبطة، متباهية بوعاء آخر مغطى ومربوطا بسلك بعناية مثل الأول، وهذا هنا المانجو والموز، كان لابد من أنهما قطفا يانعين باكراً بسبب طول الرحلة البحرية، لكنهما نضجا الآن.

صفَّقت إيمي بيديها والدموع تملأ عينيها، لقد كانت رائحة الفاكهة المنسية نوعا ما قد جعلتها تعانق لبرهة بلدها الحبيب البعيد جدًّا عنها الآن.

-لكن، كيف عثرتِ على هذا كله؟

قهقهت زهراء على الطريقة التي يضحك بها عادةً الملونون السمر، فبالفعل قد باتت لفترة طويلة تفكّر في إدخال هذه الفرحة الكبيرة إلى قلب سيّدتها الصغير. لقد قابلت ذات يوم عبر أرصفة الميناء قريبها سيليستان ترينيتي الذي يعمل طاهياً على متن سفينة كانت تأتي غالبًا إلى نانت، وكلاهما اتفقا على هذا الأمر معًا، حيث وصل سيليستان قادماً من "سان بيير"، بعد أن حرص على مراقبة الثمار بعناية خلال رحلة الإبحار بالسفينة.

جلبت القوارب القادمة من المارتينيك عدة مرات في السنة، إلى السيدة دي منترابوف أفضل أنواع البن في الجزيرة، الفانيليا مع السكَّر، وهذه الجعَّة أيضاً المسماة بعنقود العنب الأبيض الذي لا يضاهى، بيد أنه لم يفكر أحد مطلقاً بعد في مفاجأة إيمي بشيء منها.

أصرَّت الفتاة الصغيرة الأكثر سعادة على مشاركتها مع صديقاتها المقرَّبات، أقرَّت صديقتها "هيلويز دي لوسكووي" مقطّبة الوجه بأن المانجو تفوح منها رائحة زيت صمغ البطم(4)، أمّا "إيما دي لا بريفالاي"، فقد وجدت الموز عجينًا وخال من النكهة تماماً.

-حتى تتذوّقانهما فعلاً، عليكما أن تتناولهما طازجتين على الفور وناضجتين جدًّا، كرَّرت الكريول الصغيرة المحبطة قليلاً.

لكنها ومع ذلك، تناولت متأثَّرة كثيراً، جميع الثمار التي جُلبت إليها من هناك..

حفل زفاف في القلط

يصل جمع من المدعوين مرة واحدة في الشهر، إلى منزل السيدة دي منترابوف، التي لطالما استضافت المجتمع المخملي لنانت ونبلاء المناطق المحيطة. اصطفت العربات في فناء القصر، وامتلأت صالونات الاستقبال بالضيوف الأنيقين من ست مقاطعات، من جميع الجهات.

كانت إيمي تحضر أحيانًا حفلات الاستقبال تلك، لقد أُعجبت بوجه خاص بقريبها السيد دي لوغرانسين الذي يقيم بأراضيه هو الآخر في منطقة نانت. كان نبيلاً عريق السلالة والثراء، سهل الكلام ولا يفتقر أبداً إلى الذكاء. لذلك، لم تتفاجأ كثيرًا عندما أخبرتها السيدة دي مونتفرابوف في صباح أحد أيام الأحد، وبينما كانت تقلُّها إلى المنزل بالعربة لقضاء اليوم عندها، باقترانها القريب منه.

وجدت إيمي أنه من الطبيعي جدًّا أن تُقبِل قريبتها الفائقة الجمال، والتي قد ترمّلت في سن مبكرة جدًّا، على ارتباط جديد، خاصة مع مثل هذا الرجل الجذَّاب للغاية. ومع ذلك، فقد سبَّبت لها فكرة أنها كانت ستغادر مسكنها الرائع لتعيش مع زوجها الجديد بعيدًا عن نانت، وأنها ستأخذ زهراء أيضاً معها، حزناً عميقاً لا يمكن احتماله.

لم تستطع فرحة ارتداء الثوب الرائع، ولا حتى متعة الاحتفالات الذي تقاسم فيها حتى المتسولون من البلد بقايا المأدبة، بعد تأدية الرقصات المحلية على نغمات البنيو(5)، تبديد تلك الكآبة أبداً. لقد شعرت بضيق في قلبها عندما عادت إلى الدير مساء، بدا لها أن ابن عمها الوسيم ذاك قد سرق منها قلباً حنوناً عليها كان من أسرتها، لن تجده أبداً مرة أخرى. وقَّعت إيمي، كغيرها من الرَّعية، في سجل أبناء الأبرشية، حيث تمَّت مراسيم الزواج مع الطقس الديني بكنيسة "سانت كليمنت" في نانت، حيث يمكننا لحدّ اليوم أيضاً، قراءة اسمها المزخرف المكتوب بعناية عليه.

زفاف ثانٍ

وصلت إيمي بعد بضعة أشهر إلى منزل قريبتها، والتي لم تعد تراها كثيراً كما من ذي قبل، تخاطبها فجأة:

-عزيزتي، سأبلغك بخبر سار جدًّا عن شخص تحبينه كثيراً، سيرتبط قريباً في حفل زفاف رائع.

-مرة أخرى.. فكَّرت الفتاة الصغيرة، وبحثت عمَّن يكون هذا الشخص العتيد، لكنها لم تستطع تخمين هويته.

-إنها ييات! صرخت السيدة دي لوغرانسين بفرح.

إنها ييات، والتي في ما يقرب من ثلاث سنوات منذ انفصالهما، كانت قد كتبت رسالتين فقط مثقلتين بالضجر والأخطاء الإملائية الساذجة، حيث استمرت في التعبير عن رغبتها الكبيرة بالعيش في باريس. إيمي لم تحمل عليها أية ضغينة بسبب صمتها الطويل، ذلك لعلمها بطبيعة ابنة عمها الكسولة.

تابعت السيدة دي لوغرانسين:

-ستتزوج ألكسندر دي بوهارنيه.

-لكنه في الثمانية عشر عامًا فقط!

-أعلم بذلك، فهي نفسها تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بالكاد أيضاً، إنها قصة غريبة جدًّا. لقد تلقيت رسالة حول هذا الموضوع من السيدة مارلي، ستثير اهتمامك بلا شك.

لطالما قيل لإيمي بأن ييات وألكسندر، اللذين كانا أطفالاً صغارًا وقتها، قد أتيا لرؤيتها في "بونترويال" بعد يومين من ولادتها. كما أنها تذكَّرت بشكل غامض رحيل دي بوهارنيه الصغير، الذي عاد إلى فرنسا في سن التاسعة، وها هما الآن يتزوَّجان؟.

همست قائلة:

-كم ستُسعد ييات بذلك!

بحثت السيدة دي لوغرانسين عن مقطع في رسالة صديقتها، أرادت من إيمي أن تقرأه.

-كان الماركيز دي بوهارنيه هو من اقترح هذا الزواج. قامت السيدة مارلي في خطابها لي، بنسخ مقتطف من الرسالة التي بعث هو بها.

قرأته إيمي كما يلي:

-"يتمتَّع أطفالي اليوم بدخل قدره أربعون ألف جنيه لكل واحد منهم. إنَّ الأمر أمركم في منحي يد ابنتكم، الآنسة، لتتقاسم ثروة ابني النبيل الفارس. إنَّ كلاًّ من الاحترام والتعلق الذي يحظى به تجاه السيدة "رينودين"، هما ما يجعلانه يرغب بشدة في الزواج مع إحدى بنات أختها. أنا أؤكد لكم بأنني لم أقدم على ذلك، إلاَّ إذعاناً للطلب الذي طلبوه مني لأسألكم عن الابنة الثانية، والتي تتقارب في سنها مع عمره إلى حد كبير".

-لكنها "كاثرين ديزيريه" من كانت المعنية!، صرخت إيمي متفاجئة.

-نعم صحيح، لأن الماركيز لم يكن يعلم بأن الفتاة الصغيرة المسكينة قد ماتت بالفعل. منذ ذلك الحين، اقترح السيد دي بوهارنيه، ييات، وتمّ القَبول بها. لابد وأنهما أبحرا في هذه الساعة على السفينة الحربية "ليل دوفرانس"، وسيكونان قريباً في باريس حيث سيتم الاحتفال هناك بمراسيم الزفاف.

-أوه يا للروعة! صرخت إيمي، فإذاً سأرى عزيزتي ييات ثانية!.

-لا أعرف ما إذا كنت ستحظين برؤيتها قريبًا، لأنها ستنزل في "بريست"، ولكن على أية حال ستكون في فرنسا ولا يمكنك تفويت فرصة رؤيتها يومًا ما.

-كم ستكون سعيدة حقًّا!، كرَّرت إيمي، فرحةً بالخبر.

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(1). دير فيزيتندين: Visitandines

(2). الريف القلطي: Celtique، جاءت من مصطلح القِلْطُ، وهم مجموعة من الشعوب الهندية الأوروبية عاشت في مناطق واسعة من غرب أوروبا والأناضول، وتمتاز باستعمالها للغات القلطية وبعناصر ثقافية أخرى متشابهة. (ويكيبيديا)

(3). الباربدين: Barbadine، أو Granadilla، فاكهة استوائية.

(4). صمغ البطم: Térébenthine

(5). البنيو: زمار القربة المحلي على شكل قربة.

الحلقة المقبلة: كارثة في البحر

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