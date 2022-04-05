أعلنت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، عن التزامها بأداء المهام المخولة لها قانونا، رافضة جمع ملفات ووثائق منحة الـ 5000 دينار الخاصة بالتلاميذ المعوزين.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن المهام الرسمية المخولة لها تتمثل في إعداد قائمة أولية مرفقة باستمارة وصك بريدي مشطوب لولي أو وصي التلميذ، وإرسال القوائم الأولية لمصالح البلدية مرفقة بجدول إرسال وفق المادة 08 من المرسوم 21/61، مع إرسال نسخة من جدول الإرسال مؤشرة إلى مديرية التربية.

وأشارت النقابة أن مدير المدرسة غير ملزم بجمع كل الوثائق المطلوبة، داعية مديري المدارس الابتدائية إلى الالتزام بما ورد في المرسوم التنفيذي وإيداع الملفات في آجالها المحددة.