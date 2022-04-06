أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم الأربعاء، أن السلطات الجمركية في بلاده حجزت 14 يختا في ورش بناء سفن، 12 منها في طور البناء فيما يخضع اثنان للصيانة، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

وكتب الوزير في رسالة موجهة إلى البرلمان الهولندي: " بموجب الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حالياً".

وبين اليخوت الـ 12 التي هي طور البناء، يخوت فخمة يزيد طولها عن 35 مترا. ويجري بناء هذه اليخوت في خمس ورش مختلفة لحساب "مستفيدين روس فعليين".

وأوضح الوزير: "هم ليسوا أشخاصا وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات الأوروبية، لكن نظرا إلى الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصديرها حاليا".

وأعلنت دول أوروبية في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت مستهدفة بعقوبات منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فيفري .

وقال الوزير إن أصولا بقيمة 516 مليون أورو وصفقات بقيمة 155 مليون أورو، جمدت في هولندا.