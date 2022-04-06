كشفت صفحة "أنفو ترافيك"، اليوم الأربعاء، عن تحويل مؤقت لحركة المرور للقادمين من البليدة نحو محطة الحافلات ببئرخادم بسبب الأشغال الجارية على مستوى الطريق الوطني رقم واحد.

وأوضحت ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "نظرا للأشغال الجارية على مستوى الطريق الوطني رقم واحد المؤدي من البليدة نحو بئر مراد رايس (لاكوت)، نعلم جميع السائقين بالتحويل المؤقت لحركة المرور للقادمين من طريق البليدة على مستوى محطة الحافلات لبئرخادم".

ولتفادي الازدحام المروري، دعت ذات المصالح جميع المواطنين لإتباع الإشارات المرورية وتوجيهات مصالح الأمن الموجودة بعين المكان، أو استعمال الطريق الاجتنابي براقي وادي أوشايح.