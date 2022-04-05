تتواصل لليوم الثاني منافسة دوري أبطال أوروبا، إذ يستقبل تشيلسي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (13) على ملعب "ستامنفورد بريدج"، وذلك لحساب ذهاب ربع نهائي " التشمينزليغ".

وفي الدور ذاته، تنقل بايرن ميونيخ الألماني إلى إسبانيا تحسبا لمواجهة فياريال على أرضية ميدان " ستاد لاسيراميكا". ويعيش " البلوز" موسما مضطربا، نتيجة العقوبات المالية المفروضة عليه وعلى مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية التي تعده مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورغم القيود المفروضة على النادي اللندني يحاول البقاء بمعنويات مرتفعة على حدّ تعبير مدربه الألماني توماس توخيل. أما " المرينغي" الذي يتصدر الدوري الإسباني ويتجه لحصد اللقب، فدقّ جرس الإنذار بعد خسارته الموجعة في أرضه أمام غريمه برشلونة صفر-4.

ويعوّل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بن زيمة صاحب ثلاثية رائعة قلبت الطاولة على باريس سان جرمان ونجومه في ثمن النهائي)، إضافة إلى حارسه البلجيكي المتألق تيبو كورتوا الذي حمل سابقا ألوان تشلسي.

ورغم سيطرته على الدوري، أسهمت مباراة مدتها 90 دقيقة بنسيان إنجازات أنشيلوتي الذي يواجه انتقادات في أسلوب هجماته المرتدة، وعدم إراحة اللاعبين الأساسيين وشخصية الفريق السلبية ضد سان جرمان في ذهاب ثمن النهائي.

ويبدو بايرن ميونيخ مرشحا لتخطي فياريال حامل لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عندما يحلّ عليه -الليلة أيضا-ضيفا في ذهاب ربع النهائي.

ورغم القوة الهجومية البافارية الضاربة بقيادة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يتعين على بطل أوروبا 6 مرات -آخرها عام 2020-الحذر من "الغواصات الصفراء" مع مدربها الخبير في البطولات القارية أوناي إيمري.