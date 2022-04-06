تطرقت افتتاحية مجلة الجيش، في عددها لشهر أفريل، إلى نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب خلال المدة الأخيرة، وتحييد إمتدادات فلول بقايا الإرهاب وأفكاره الهدامة.

وقالت المجلة اليوم الأربعاء، إن "مفارز الجيش الوطني حققت في المدة الأخيرة نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب، بفعل جهود متواصلة تنم عن إرادة فولاذية لاجتثاث هذه الظاهرة الغريبة عن قيم ديننا ومجتمعنا، وتعكس هذه النتائج النوعية الاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على تحييد كل ما يتجرأ على المساس بأمن بلادنا".

وأشارت افتتاحية مجلة الجيش، إلى أن "العملية الأخيرة لولاية سكيكدة تعكس نجاعة المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والكفاءة العماليتية من أجل القضاء ما تبقى من فلول الإرهاب".

وأضاف ذات المصدر، أنه من "الأكيد أن هذا العمل الجبار الذي فتئت تنجزه قواتنا المسلحة، سيكمل بتحييد امتدادات هذه الفلول وأفكاره الهدامة، من خلال فضح ألاعيب الخونة وممارستهم الدنيئة وسعيهم لاستغلال سذاجة البعض للتأثير عليهم وتجنيدهم في مشروع جهنمي يستهدف عبثا ضرب أركان الدولة ومؤسستها، بما فيها الجيش الوطني، والذي يقف وراءها أناس تاهت بهم السبل، وأثروا الانخراط في أعمال عدائية مفضوحة ضد بلادنا مستعينين ببعض القوى الأجنبية التي لا تخفي عداءها للجزائر".

وتابع نفس المصدر، "بعد كل هذه المحاولات التي أحبطت، ها هو الشعب الجزائري يكشف تفاصيل مؤامرة أخرى تحاك ضد بلادنا انطلاقا من الخارج والمدبرة من قبل منظمة إرهابية، يستعمل أحبارها أساليب قذرة وحملات عدائية مغرضة تنم عن حقد دفين تجاه الجزائر".