تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من توقيف ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 15 و51 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم.

والقضية جاءت بناء على شكوى تقدمت بها الضحية تفيد تعرضها لفعل السرقة من داخل مسكنها طالت مجموعة من مجوهراتها الخاصة التي يقدر وزنها الإجمالي بـ 400 غرام، متهمة بذلك أحد أقاربها، الذي اعترف لها بذلك، وبعد التحقيق في القضية من طرف الفرقة المختصة، تبين أن القاصر المتورط في فعل السرقة قام بسرقة المجوهرات من داخل مسكن هذه الأخيرة بتحريض من شخصين طلبا منه سرقة المجوهرات على أن يتوليا عملية بيعها، موهمان إياه بتدبير هجرة غير شرعية عبر البحر إلى الضفة الأخرى.

وأسفرت عمليات التفتيش لمساكن المتهمين عن استرجاع مبلغ 198 مليون و300 ألف سنتيم ومجموعة من المجوهرات.

عن تهم تكوين جمعية أشرار، السرقة والمشاركة، إخفاء أشياء مسروقة، استغلال حاجة قاصر مع تحريضه على فساد الأخلاق، تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم.