نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 مارس الماضي إلى 5 أفريل 2022، عديد العمليات عبر كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي أوقفت سبعة عناصر لدعم الجماعات الإرهابية. كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أربعة تجار مخدرات.

وكشفت الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، عن إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 8 قناطير و33 كيلوغراما من الكيف المعالج. في حين تم توقيف 10 تجار مخدرات أخرين وضبط 4862 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر مختلف النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 84 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة و14 مركبة و104 مولدات كهربائية و62 مطرقة ضغط و9 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 11 شخصا آخر بحوزتهم أبع بنادق صيد و20 قنطارا من مادة التبغ بكل من الوادي وأم البواقي وخنشلة.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 53508 لتر. بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار. كما تم توقيف 265 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أميناس وعين ڤزام.