قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستئناف في قضية مجمع متيجي، المتابع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالفساد، إلى يوم 20 أفريل الجاري.

وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) قد أدان، نهاية جانفي المنصرم، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ 5 سنوات سجنا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بـ 6 سنوات سجنا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بـ 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مجمع متيجي.

وحكم على المدير السابق لديوان الوزير الأول، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، والمدير السابق لديوان الوزير الأول، عمراني حفناوي، من البراءة.