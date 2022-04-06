تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لسيدي موسى بأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، من تفكيك جمعية أشرار مع حجز واسترجاع ثلاث مركبات وأربع هواتف نقالة، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح نفس البيان، أن تكوين جمعية أشرار في هذه القضية التي تمت بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة إقليميا كان لغرض ارتكاب جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد، واستحضار مركبة الترصد، استغلال ظرف الليل، وكذا جنحة وضع للسير مركبة مزودة بعلامة غير مطابقة.

وأضاف نفس المصدر أنه، بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.