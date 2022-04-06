دعا اليوم الأربعاء، المفتي العام للجماعات الإرهابية لسلوس مداني، بقايا الجماعات الإرهابية إلى تسليم أنفسهم و"الرجوع إلى الحق"، معلنا توبته وندمه على التحاقه بهذه الجماعات التي "ظلمت الشعب الجزائري".

وفي اعترافات بثت عبر التلفزيون العمومي، دعا لسلوس مداني، المكنى الشيخ عاصم أبو حيان، ما تبقى من فلول الإرهاب إلى "ترك العمل المسلح والتراجع نهائيا عنه دون إتباع أوامر" المسؤول الإرهابي يوسف العنابي.

يذكر أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، تمكنت في 16 مارس الماضي بغابة واد الدوار بولاية سكيكدة، من إلقاء القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في عملية سابقة يوم 19 فبراير الفارط.