بدأت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى إجراءات قد تسفر لأول مرة عن تجريد دولة عضوة - المجر - من تمويل الاتحاد الأوروبي، حسب "بي.بي.سي".

وتقول المفوضية إن حكومة البلاد اليمينية المتشددة - التي أعيد انتخابها قبل أيام قليلة - انتهكت سيادة القانون، وتتهمها بانتهاك معايير الديمقراطية ورفض معالجة الفساد.

ويعتبر خطاب الإخطار الرسمي هو الخطوة الأولى في عملية طويلة، لكن القرار النهائي يترك للدول الأعضاء.

وقالت الحكومة في بودابست إن الاتحاد الأوروبي لم تعجبه آراء الناخبين المجريين.

وكان وزير الخارجية قد استدعى السفير الأوكراني في بودابست وقدم شكوى بسبب انتقادات الرئيس الأوكراني زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ووصف زيلينسكي أوربان بأنه حليف بوتين، خائفا جدا من قبول دعوته لزيارة كييف، ووصف أوربان الرئيس الأوكراني بأنه من خصومه وفي نفس قائمة "بيروقراطيي بروكسل ووسائل الإعلام الرئيسية".

وقال وزير الخارجية في منشور على فيسبوك هذا الصباح: "حان الوقت لكي يتوقف الزعماء الأوكرانيون عن إهانة المجر ويأخذوا في الاعتبار إرادة الشعب المجري".