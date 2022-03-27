أكدت شركة تويتر، أنها تعمل على إضافة ميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها، حسب ما نقلت قناة "الحرة".

يأتي هذا الإعلان بعد أن ضغط الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على الشركة، من خلال إطلاقه استطلاع للرأي عبر حسابه الذي يتابعه أكثر من 80 مليون مستخدم لمعرفة إن كانوا يريدون إضافة زر لتعديل محتوى التغريدة بعد نشرها.

ونشر صاحب شركة تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس أكس الفضائية، الاستطلاع، بعد يوم من كشف شراءه حصة 9.2 في المئة من تويتر، ما جعله أكبر مساهم في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وأدى هذا إلى ارتفاع سهم تويتر بنسبة 27 في المئة، وهو أكبر مكسب لمنصة التواصل الاجتماعي، في يوم واحد على الإطلاق.

وقالت الشركة إن إضافة زر التحرير أو التعديل، كان واحدا من أكثر الميزات المطلوبة بين مستخدمي تويتر منذ زمن.

وفي تغريدة منفصلة، نفى فريق الاتصالات في تويتر، أن تكون هذه الخطوة مرتبطة باستطلاع ماسك.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر الحصول على زر لإعادة التحرير، حيث أنه في حال ارتكاب خطأ إملائي أو نحوي في تغريدة، فإن الطريقة الوحيدة لإصلاحه هي حذفها وإعادة نشر التغريدة بأكملها، مما يؤدي إلى فقدان كل الإعجابات المتراكمة والتعليقات في هذه العملية.