ضبط عناصر فرقة التطهير والمحافظة على البيئة للمصلحة الولائية للأمن العمومي رفقة عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمذبح سري، جلد حمار مسلوخ و بقايا عظام و16 دجاجة غير مذبوحة ﴿جيفة﴾.

وحسب ما جاء في بيان مصالح الأمن، فإن العملية تمت باستغلال معلومات عن وجود شخص يتخذ من مسكنه بأحد أحياء مدينة تيارت كمذبح سري، تم تفتيشه بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، ضبط به 4 أشخاص من بين امرأة في حالة تلبس، وحجز كمية الدجاج غير المذبوح وجلد حمار مسلوخ وبقايا عظام.

وتم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت عن قضية إنشاء مذبح سري مع بيع وتسويق لحوم مذبوحة خارج المذابح، وأودعوا الحبس.