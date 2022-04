La militante sahraouie des droits de l'Homme, Aminatou Haïdar, a souligné que le premier responsable de la souffrance du peuple sahraoui était le gouvernement espagnol qui "s'est rangé du côté de l'occupant marocain", dénonçant une nouvelle fois l'inaction des Nations unies face aux violations répétées par les puissances mondiales du droit international.

"L'Etat espagnol est le premier responsable de nos souffrances et il sera un jour jugé. On nous a revendus comme en 1975. Cela renforce la répression de Rabat, car le pouvoir en place (en Espagne) est de son côté même s'il viole les droits des Sahraouis", a déploré Aminatou Haïdar lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol El Punt Avui, paru mercredi.

Une réaction qui intervient après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a affiché le soutien de Madrid au plan marocain de la soi-disant "autonomie" au Sahara occidental, un revirement "soudain" de l'Espagne concernant le conflit dans la dernière colonie d'Afrique.

"Des décennies d'intérêt personnel de la part de l'Etat espagnol, de l'Union européenne (UE) et des Nations unies, qui se rangent du côté de l'occupation marocaine, laissent la population sahraouie prise au piège d'un conflit gelé et à la merci d'un régime qui continue de piller un territoire sur lequel il n'a jamais exercé de souveraineté", a ajouté Aminatou Haïdar, présidente de l'Instance sahraouie contre l'occupation marocaine (ISACOM).

L'activiste sahraouie a, en outre, réaffirmé que "les Sahraouis n'accepteront rien qui ne leur garantisse un droit légitime à l'autodétermination", et souligné qu'ils "doivent choisir leur avenir", regrettant aussi que les puissances internationales se soient rangées du côté de l'occupant et contre les résolutions de l'ONU.

Aminatou Haïdar a également évoqué le retour à la lutte armée en novembre 2020 après la rupture par l'occupant marocain du cessez-le-feu à la suite de son agression menée à El-Guerguerat: "Les jeunes marginalisés, désespérés et agressés sont heureux de prendre les armes et prêts à mourir pour recouvrer leurs droits".