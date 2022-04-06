اختتمت، مساء اليوم، جلسات محاكمة المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغاني هامل وابنه وولاة تيبازة السابقين، حيث حدد قاضي الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس تاريخ الأربعاء 20 أفريل للنطق بالأحكام.

المتهمون هم المدير العام للأمن الوطني الأسبق الهامل عبد الغاني وابنه، ووزير المالية السابق، حاجي بابا عمي ووالي تيبازة السابق عبد القادر قاضي، وموسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة والعياضي مصطفى.

وتم متابعة المتهمين في القضية بتهم تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".