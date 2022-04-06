أصدرت السلطات الولائية لتيبازة قرارا ولائيا يقضي بمنع أصحاب سفن الصيد البحري والنزهة من ترك قواربهم على سواحل الولاية، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى مديرية الصيد البحري.

ويهدف القرار الذي وقعه والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة نهاية الشهر الماضي، إلى حماية الأملاك العمومية البحرية من الاستغلال غير الشرعي من خلال منع ترك القوارب بالشواطئ الرملية والصخرية، حسب هذه المديرية صاحبة الاقتراح.

ومنح القرار مهلة 30 يوما لأصحاب القوارب من أجل نقلها لأماكن أخرى وعدم تركها في هذه الفضاءات العمومية مشيرا إلى أن عدم احترام القرار يعرض صاحبه لحجز قاربه واتخاذ في حقه الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا السياق.

واستندت السلطات الولائية في هذا القرار إلى ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار القوارب مما يجعلها عرضة للسرقة أو استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية في الهجرة غير شرعية، يضيف المصدر.